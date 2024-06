SPI-Wert Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bystronic (ex Conzzeta) von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren wurden Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie an diesem Tag bei 1 200,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 8,333 Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 762,50 CHF, da sich der Wert einer Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie am 30.05.2024 auf 451,50 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 62,38 Prozent.

Der Bystronic (ex Conzzeta)-Wert an der Börse wurde auf 942,12 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at