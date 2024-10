SPI-Wert DOTTIKON ES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DOTTIKON ES von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen DOTTIKON ES-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das DOTTIKON ES-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das DOTTIKON ES-Papier an diesem Tag 20,21 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 494,705 DOTTIKON ES-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 08.10.2024 auf 255,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 126 149,88 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1 161,50 Prozent vermehrt.

Der DOTTIKON ES-Wert an der Börse wurde auf 3,54 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at