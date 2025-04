SPI-Wert Galenica-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Galenica Aktionären eine Freude

Bei der Hauptversammlung von SPI-Wert Galenica am 10.04.2025 wurde für das Jahr 2024 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 2,30 CHF vereinbart. Das sind 4,55 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Gesamtausschüttung von Galenica beträgt 110,17 Mio. CHF. So reduzierte sich die Galenica- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 0,091 Prozent.

Galenica-Ausschüttungsrendite

Das Galenica-Papier beendete den Tag der Hauptversammlung via SIX SX bei 80,50 CHF. Heute wird der Galenica-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Galenica-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anteilseigner überwiesen. Die Galenica-Dividendenrendite für 2024 beträgt 3,09 Prozent. Damit vergrößerte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 3,02 betrug.

Vergleich von Galenica-Aktienkurs und realer Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Galenica-Aktienkurs via SIX SX 9,82 Prozent verteuert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 22,13 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Titel Galenica

Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 2,97 Prozent abnehmen.

Basisdaten von Dividenden-Aktie Galenica

Galenica ist ein SPI-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 3,956 Mrd. CHF. Galenica verfügt über ein KGV von aktuell 20,26. 2024 setzte Galenica 3,921 Mrd. CHF um und erwirtschaftete ein EPS von 3,67 CHF.

Redaktion finanzen.at