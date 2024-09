SPI-Wert Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte eine Kudelski-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Am 06.09.2019 wurden Kudelski-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Kudelski-Anteile an diesem Tag bei 6,17 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Kudelski-Aktie investierten, hätten nun 162,075 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 239,87 CHF, da sich der Wert eines Kudelski-Papiers am 05.09.2024 auf 1,48 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -76,01 Prozent.

Der Börsenwert von Kudelski belief sich jüngst auf 79,56 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at