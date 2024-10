SPI-Wert Meier Tobler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Meier Tobler von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Meier Tobler eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Meier Tobler-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 18,80 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Meier Tobler-Aktie investierten, hätten nun 53,191 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 473,40 CHF, da sich der Wert eines Meier Tobler-Anteils am 24.10.2024 auf 27,70 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +47,34 Prozent.

Insgesamt war Meier Tobler zuletzt 314,78 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at