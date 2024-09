SPI-Wert Orior-Aktie: So viel hätte eine Investition in Orior von vor einem Jahr gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Orior-Aktien verlieren können.

Am 09.09.2023 wurden Orior-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Orior-Aktie bei 73,60 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 135,870 Orior-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 06.09.2024 auf 51,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 997,28 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 30,03 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Orior eine Marktkapitalisierung von 336,47 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at