SPI-Wert Sensirion-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sensirion von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren Sensirion-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX feiertags-bedingt kein Handel mit der Sensirion-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Sensirion-Aktie bei 115,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Sensirion-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,870 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 52,17 CHF, da sich der Wert eines Sensirion-Papiers am 17.04.2025 auf 60,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 47,83 Prozent weniger wert.

Sensirion war somit zuletzt am Markt 934,17 Mio. CHF wert. Am 22.03.2018 wurden Sensirion-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Zum Börsendebüt der Sensirion-Aktie wurde der Erstkurs mit 45,15 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at