SPI-Wert u-blox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein u-blox-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in u-blox-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das u-blox-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren u-blox-Anteile 78,50 CHF wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die u-blox-Aktie investierten, hätten nun 12,739 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 017,83 CHF, da sich der Wert eines u-blox-Anteils am 30.08.2024 auf 79,90 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 1,78 Prozent gleich.

u-blox war somit zuletzt am Markt 589,90 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at