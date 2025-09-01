|
01.09.2025 12:29:39
'Spiegel'-Chefredaktion: Melanie Amann geht
HAMBURG (dpa-AFX) - Die stellvertretende Chefredakteurin des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel", Melanie Amann, verlässt zum Ende des Jahres das Medienhaus. Chefredakteur Dirk Kurbjuweit dankte ihr in einer Mitteilung für ihre Arbeit, insbesondere für "ihre unerschrockene Berichterstattung über die AfD". Seit 2013 arbeitet Amann für das Hamburger Nachrichtenmagazin - seit 2023 als stellvertretende Chefredakteurin.
Die Journalistin wird mit den Worten zitiert: "Es war für mich eine Ehre und Freude, für das Haus von Rudolf Augstein als Redakteurin, Hauptstadtbüroleiterin und stellvertretende Chefredakteurin tätig gewesen zu sein." Sie blicke mit Dankbarkeit auf "zwölf erfüllende und erfolgreiche Jahre" in der Redaktion zurück. Der Mitteilung zufolge gehören künftig neben Kurbjuweit weiterhin seine Stellvertreterin Cordula Meyer und sein Vize Thorsten Dörting der Chefredaktion an. Ob - und wenn mit wem - Amanns Posten nachbesetzt wird, gab das Nachrichtenmagazin zunächst nicht bekannt./svv/DP/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX mit Zuwächsen -- Börsen in Asien schließen uneinig - Nikkei sehr schwach
Zum Start in die neue Woche verbuchen sowohl der heimische als auch der deutsche Leitindex Aufschläge. Die Märkte in Fernost bewegten sich unterdessen am Montag in unterschiedliche Richtungen.