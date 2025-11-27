Sprint Bioscience AB hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sprint Bioscience AB hat am 25.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei -0,08 SEK. Ein Jahr zuvor waren -0,070 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 64,59 Prozent zurück. Hier wurden 5,2 Millionen SEK gegenüber 14,8 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at