XL Fleet Aktie
WKN DE: A2QGGW / ISIN: US9837FR1002
|
08.12.2025 19:45:29
Spruce Power Falls 2% After Naming Thomas Cimino As Permanent CFO
(RTTNews) - Spruce Power Holding Corporation (SPRU) is trading at $5.18, down 2.17% or $0.12, after the company announced the appointment of Thomas Cimino as its permanent Chief Financial Officer.
SPRU shares declined following the leadership update, which formalizes Cimino's transition from interim CFO to the permanent role. The company noted that Cimino will continue overseeing finance, accounting, capital markets, and strategic initiatives.
Nachrichten zu XL Fleetmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu XL Fleetmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: Dow schwächer -- ATX letztlich in Grün -- DAX zum Handelsende wenig bewegt -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Montag Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen geben im Montagshandel nach. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.