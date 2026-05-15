SRA legte Quartalsergebnis vor

SRA präsentierte in der am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 117,19 JPY. Im Vorjahresviertel hatte SRA -47,190 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,82 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 8,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,04 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 443,34 JPY beziffert, während im Vorjahr 267,48 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,22 Prozent auf 53,28 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 51,62 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at