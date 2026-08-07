Stack Capital Group präsentierte Quartalsergebnisse

Stack Capital Group präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,65 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,25 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 558,93 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,7 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 0,6 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at