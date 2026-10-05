LaBranche Aktie
WKN DE: 925435 / ISIN: US5054471025
|
05.10.2026 23:04:04
Standard Biotools Agrees To Sell Microfluidics Business To ARCHIMED
(RTTNews) - On Monday, Standard BioTools Inc. (NASDAQ: LAB) announced that it has signed a definitive agreement to sell its Microfluidics business to ARCHIMED, an investment firm focused on the healthcare industry.
Standard BioTools CEO Michael Egholm said ARCHIMED's healthcare and life sciences expertise and resources will support the Microfluidics business and its continued growth under new ownership. The transaction is expected to close in about 30 days, subject to customary conditions. Until then, the Microfluidics business will continue operating as part of Standard BioTools.
On the Nasdaq in the after-hours, the shares were trading 3.00 percent up at $0.7859, after closing Monday's trading 2.46 percent higher.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LaBranche & Co. Inc.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu LaBranche & Co. Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX beenden volatilen Handel etwas fester -- US-Börsen letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenbeginn wechselhaft. Auch der DAX konnte sich am Montag für keine Richtung entscheiden. Die US-Börsen präsentierten sich stärker. An den Börsen in Asien ging es nach oben.