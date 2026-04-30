Starbucks präsentierte Quartalsergebnisse

Starbucks hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,45 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,340 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,53 Milliarden USD – ein Plus von 8,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Starbucks 8,75 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at