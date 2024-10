Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart mit Gewinnen

Am Montag verbucht der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX Gewinne in Höhe von 0,21 Prozent auf 4 441,60 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,019 Prozent auf 4 433,14 Punkte an der Kurstafel, nach 4 432,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 446,21 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 433,14 Zählern.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, betrug der STOXX 50-Kurs 4 356,82 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 520,36 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 3 888,74 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,54 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4 584,77 Punkten. Bei 4 010,21 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Richemont (+ 1,49 Prozent auf 132,80 CHF), UBS (+ 1,14 Prozent auf 26,71 CHF), GSK (+ 0,75 Prozent auf 14,71 GBP), Nestlé (+ 0,50 Prozent auf 84,14 CHF) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,46 Prozent auf 25,89 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,38 Prozent auf 473,30 EUR), Enel (-0,82 Prozent auf 6,92 EUR), BASF (-0,58 Prozent auf 47,96 EUR), UniCredit (-0,54 Prozent auf 38,78 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,36 Prozent auf 3,76 EUR) unter Druck.

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 1 873 280 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 460,707 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Santander-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die HSBC-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,12 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

