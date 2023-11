Starker Wochentag in Moskau: RTS im Aufwind

Am zweiten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Moskau zuversichtlich.

Um 15:00 Uhr klettert der RTS im MICEX-Handel um 0,74 Prozent auf 1 150,92 Punkte. Damit kommen die im RTS enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 6,251 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,375 Prozent auf 1 146,80 Punkte an der Kurstafel, nach 1 142,51 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 1 143,67 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 151,36 Punkten verzeichnete.

RTS-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Der RTS wies am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, einen Stand von 1 081,29 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 21.08.2023, betrug der RTS-Kurs 1 057,02 Punkte. Der RTS stand vor einem Jahr, am 21.11.2022, bei 1 122,29 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2023 ein Plus von 19,50 Prozent zu Buche. Der RTS erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 151,36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 900,08 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im RTS

Zu den Gewinner-Aktien im RTS zählen derzeit Polymetal (+ 2,57 Prozent auf 553,90 RUB), TATNEFT Pref (+ 2,31 Prozent auf 629,00 RUB), TATNEFT PJSC (+ 2,26 Prozent auf 629,30 RUB), Bashneft (+ 1,66 Prozent auf 2 261,00 RUB) und JSFC Sistema (+ 1,24 Prozent auf 16,73 RUB). Schwächer notieren im RTS derweil SOLLERS (-3,86 Prozent auf 833,50 RUB), VSMPO-AVISMA (-2,09 Prozent auf 37 540,00 RUB), Cherkizovo (-1,58 Prozent auf 3 966,50 RUB), Rostelecom PJSC (-1,23 Prozent auf 81,98 RUB) und Unipro (ex EON Russia) (-1,19 Prozent auf 2,23 RUB).

Welche Aktien im RTS die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im RTS weist die VTB Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via MICEX 21 379 050 000 Aktien gehandelt. Die Yandex-Aktie macht im RTS den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 6,251 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die RTS-Titel

Im RTS hat die VTB Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 52 545,16 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der VTB Bank-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at