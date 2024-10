Starker Wochentag in Zürich: SLI bewegt sich zum Handelsende im Plus

Zum Handelsende ging es im SLI im SIX-Handel um 0,68 Prozent aufwärts auf 2 005,84 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,112 Prozent auf 1 990,13 Punkte an der Kurstafel, nach 1 992,37 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 1 984,91 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 013,08 Zähler.

SLI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der SLI bereits um 0,542 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 17.09.2024, den Wert von 1 963,14 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 17.07.2024, den Stand von 1 984,59 Punkten. Der SLI lag vor einem Jahr, am 17.10.2023, bei 1 687,35 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 13,74 Prozent zu. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 023,54 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 742,94 Zählern.

Tops und Flops im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Schindler (+ 4,84 Prozent auf 260,00 CHF), Lonza (+ 2,99 Prozent auf 551,80 CHF), Nestlé (+ 2,53 Prozent auf 86,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,42 Prozent auf 50,34 CHF) und Sonova (+ 1,95 Prozent auf 324,40 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Adecco SA (-4,34 Prozent auf 27,76 CHF), Givaudan (-1,59 Prozent auf 4 324,00 CHF), Straumann (-1,31 Prozent auf 128,55 CHF), Swatch (I) (-1,00 Prozent auf 168,15 CHF) und VAT (-0,67 Prozent auf 369,00 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 6 717 126 Aktien gehandelt. Mit 229,869 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat mit 9,71 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Adecco SA-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,26 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at