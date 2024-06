Starker Wochentag in Zürich: SMI schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Am Abend agierten die Börsianer in Zürich vorsichtiger.

Schlussendlich schloss der SMI den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 12 060,24 Punkten ab. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,409 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,007 Prozent auf 12 047,48 Punkte an der Kurstafel, nach 12 046,61 Punkten am Vortag.

Bei 12 068,12 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 12 024,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der SMI bereits um 0,140 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, den Stand von 12 037,99 Punkten. Der SMI wurde vor drei Monaten, am 19.03.2024, mit 11 577,80 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 19.06.2023, wurde der SMI auf 11 306,64 Punkte taxiert.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 7,97 Prozent zu Buche. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 12 295,18 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Kühne + Nagel International (+ 0,97 Prozent auf 261,40 CHF), Novartis (+ 0,83 Prozent auf 93,92 CHF), Holcim (+ 0,77 Prozent auf 81,50 CHF), Roche (+ 0,77 Prozent auf 249,80 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,65 Prozent auf 482,70 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Geberit (-1,25 Prozent auf 537,20 CHF), Givaudan (-1,11 Prozent auf 4 275,00 CHF), Logitech (-0,77 Prozent auf 87,26 CHF), Lonza (-0,75 Prozent auf 473,40 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,63 Prozent auf 50,84 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3 369 068 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 257,545 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 5,90 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at