Starker Wochentag in Zürich: SPI notiert am Mittag im Plus

Am Donnerstag legt der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,19 Prozent auf 15 429,80 Punkte zu. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,930 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0,333 Prozent stärker bei 15 452,23 Punkten, nach 15 400,91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 15 452,23 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 15 411,25 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 0,864 Prozent nach oben. Der SPI lag noch vor einem Monat, am 28.02.2024, bei 14 852,66 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.12.2023, lag der SPI bei 14 477,36 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 28.03.2023, bei 14 174,92 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 5,90 Prozent zu Buche. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 462,87 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Idorsia (+ 13,84 Prozent auf 2,93 CHF), Kudelski (+ 8,08 Prozent auf 1,61 CHF), ObsEva (+ 7,69 Prozent auf 0,01 CHF), Spexis (+ 6,67 Prozent auf 0,08 CHF) und DocMorris (+ 5,62 Prozent auf 90,20 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil HOCHDORF (-7,78 Prozent auf 8,30 CHF), Meyer Burger (-6,94 Prozent auf 0,03 CHF), Addex Therapeutics (-5,14 Prozent auf 0,09 CHF), GAM (-5,00 Prozent auf 0,27 CHF) und Kinarus (-4,76 Prozent auf 0,00 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SPI weist die Meyer Burger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 108 427 592 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 255,483 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Blick

Im SPI weist die Orascom Development-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,00 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Varia US Properties-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

