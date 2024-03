Starker Wochentag in Zürich: SPI zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SPI auch am Mittwoch aufwärts.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,15 Prozent höher bei 15 381,95 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 1,933 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,200 Prozent stärker bei 15 389,86 Punkten in den Mittwochshandel, nach 15 359,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 15 394,88 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 381,95 Zählern.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der SPI bereits um 0,551 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.02.2024, erreichte der SPI einen Stand von 14 901,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.12.2023, erreichte der SPI einen Wert von 14 545,78 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 27.03.2023, einen Stand von 14 117,94 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 5,57 Prozent zu. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 462,87 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 455,60 Punkten.

Tops und Flops im SPI aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Meyer Burger (+ 7,84 Prozent auf 0,03 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (+ 4,93 Prozent auf 457,50 CHF), Kinarus (+ 4,76 Prozent auf 0,00 CHF), ObsEva (+ 4,00 Prozent auf 0,01 CHF) und Idorsia (+ 3,78 Prozent auf 2,63 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Relief Therapeutics (-4,35 Prozent auf 1,32 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (-4,03 Prozent auf 0,07 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-2,90 Prozent auf 0,60 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-2,70 Prozent auf 5,76 CHF) und Spexis (-2,60 Prozent auf 0,08 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Meyer Burger-Aktie. 4 053 556 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 253,037 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

Im SPI verzeichnet die Orascom Development-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Adecco SA-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,03 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

