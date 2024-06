Starlineps Enterprises hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Starlineps Enterprises präsentierte in der am 30.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,05 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,040 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 135,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 115,9 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 49,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,410 INR. Im Vorjahr hatte Starlineps Enterprises 0,140 INR je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Starlineps Enterprises im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 48,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 297,59 Millionen INR. Im Vorjahr waren 199,94 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at