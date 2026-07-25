1st Holdings Aktie
ISIN: JP3802270003
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26.07.2026 00:11:19
Starship completes 1st test flight since SpaceX IPO
Starship splashed down in the Indian Ocean to complete its 13th test flight and its first since Elon Musk's SpaceX went public in June.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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