STCORP präsentierte Quartalsergebnisse

STCORP hat sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,04 JPY. Im Vorjahresviertel waren 25,97 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat STCORP im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,05 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 10,37 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 77,38 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 133,57 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 48,49 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 48,11 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at