Steinmeier an Briten: Gemeinsam Europas Werte verteidigen

LONDON (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Großbritannien zum gemeinsamen Kampf für die europäischen Werte und Errungenschaften aufgerufen. "Wir müssen gemeinsam für das einstehen, was uns ausmacht", sagte er in einem leidenschaftlichen Appell im Parlament in London. "Wir halten dagegen, wenn unsere Werte bedroht sind. Wir verteidigen die Demokratie. Wir verteidigen die Freiheit. Wir stehen zusammen, als Verbündete, als Partner, als Freunde."

Steinmeier hält sich seit dem Vortag zu einem dreitägigen Staatsbesuch in London auf. Seine Rede vor Mitgliedern beider Kammern des Parlaments in der Royal Gallery in Westminster war der Höhepunkt des zweiten Besuchstages.

Der Bundespräsident machte deutlich, dass der Brexit, also der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union im Januar 2020, die beiderseitigen Beziehungen verändert und eine schwierige Phase zur Folge gehabt habe. "Es gab Enttäuschung und manchmal auch Unverständnis. Es gab Unsicherheit", sagte er. "Aber wir haben uns entschieden, nicht darin zu verharren."/sk/DP/jha