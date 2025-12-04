04.12.2025 14:12:38

Steinmeier an Briten: Gemeinsam Europas Werte verteidigen

LONDON (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Großbritannien zum gemeinsamen Kampf für die europäischen Werte und Errungenschaften aufgerufen. "Wir müssen gemeinsam für das einstehen, was uns ausmacht", sagte er in einem leidenschaftlichen Appell im Parlament in London. "Wir halten dagegen, wenn unsere Werte bedroht sind. Wir verteidigen die Demokratie. Wir verteidigen die Freiheit. Wir stehen zusammen, als Verbündete, als Partner, als Freunde."

Steinmeier hält sich seit dem Vortag zu einem dreitägigen Staatsbesuch in London auf. Seine Rede vor Mitgliedern beider Kammern des Parlaments in der Royal Gallery in Westminster war der Höhepunkt des zweiten Besuchstages.

Der Bundespräsident machte deutlich, dass der Brexit, also der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union im Januar 2020, die beiderseitigen Beziehungen verändert und eine schwierige Phase zur Folge gehabt habe. "Es gab Enttäuschung und manchmal auch Unverständnis. Es gab Unsicherheit", sagte er. "Aber wir haben uns entschieden, nicht darin zu verharren."/sk/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:47 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX und DAX legen zu -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag aufwärts, während auch der deutsche Leitindex höher steht. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen