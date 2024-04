Steinmeier telefoniert mit Herzog und sichert Solidarität zu

BERLIN (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Israels Staatsoberhaupt Izchak Herzog Deutschlands Solidarität nach dem iranischen Angriff zugesichert. "Stundenlang mussten die Menschen in Israel vergangene Nacht vor Hunderten iranischen Drohnen und Raketen Zuflucht suchen. Wir verurteilen diesen Angriff aufs Schärfste", zitierte das Bundespräsidialamt Steinmeier am Sonntag in einer Mitteilung nach einem Telefonat mit Herzog. Steinmeier habe sich erleichtert über die starke israelische Luftabwehr gezeigt und zugleich seine Hoffnung ausgedrückt, dass eine großflächige Eskalation vermieden werden könne. "Präsident Herzog informierte den Bundespräsidenten über die Lage in seinem Land und die andauernden politischen und militärischen Beratungen", hieß es./csd/DP/he