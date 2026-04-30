Stellar Bancorp: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Stellar Bancorp lud am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 USD gegenüber 0,460 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Stellar Bancorp mit einem Umsatz von insgesamt 150,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 147,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,62 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at