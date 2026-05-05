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05.05.2026 05:02:00
Stichwort - VAE: Sieben Emirate formen einen Staat
Die VAE bestehen neben Abu Dhabi und Dubai aus den Emiraten Ajman (Adschman), Fujairah (Fudschaira), Ras Al Khaimah (Ra's al-Chaima), Sharjah (Schardscha) und Umm Al Quwain (Umm al-Qaiwain). Die Hauptstadt ist Abu Dhabi. Die Wirtschaftsleistung lag 2025 mit 572 Mrd. Dollar (488 Mrd. Euro nach aktuellem Kurs) annähernd auf dem Niveau von Österreich (513 Mrd. Euro). Bei Staatsverschuldung (34 Prozent des BIP) und Inflation (1,3 Prozent) schneiden die VAE besser ab als Österreich, die beiden vergangenen Jahre gab es hohe Überschüsse bei den Staatseinnahmen. Die Wirtschaft wuchs im Vorjahr um 4 Prozent und auch heuer sind trotz Iran-Kriegs vom Internationalen Währungsfonds immer noch 3 Prozent vorhergesagt.
Österreich führte 2025 in die VAE Waren um etwa 845 Mio. Euro aus und importierte von dort um 171 Mio. Euro. Für die Exporte sind die VAE teilweise nur eine Zwischenstation vor Weiterexporten nach Asien oder Afrika. In beide Richtungen dominieren Maschinen inklusive Kraftfahrzeugteilen mit der Hälfte oder mehr des Warenwertes. Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen den VAE und Österreich fußen auch auf dem 2021 geschlossenen Abkommen über eine umfassende strategische Partnerschaft. Diese soll nun erneuert und ausgebaut werden.
tsk/mhh
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