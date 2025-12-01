Stinger Resources legte Quartalsergebnis vor

Stinger Resources ließ sich am 28.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Stinger Resources die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at