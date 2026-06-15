RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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15.06.2026 09:14:45
Stocks surge as deal ignites global rally
Investor sentiment also helped by SpaceX’s historic initial public offeringWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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