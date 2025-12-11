Stora Enso Aktie
WKN: 578498 / ISIN: US86210M1062
|
11.12.2025 11:02:26
Stora Enso Announces Design Space For Renewable Materials Like Papira
(RTTNews) - Stora Enso (SEOAY), Krekelberg Flock Products, and Flocktechniek - C&B Innovations have collaborated to transform Papira, Stora Enso's plastic-free wood foam, into a 3D structure with a soft, velvety surface using advanced flocking technology. The surface is enhanced with a cellulose-based flock fibre from Krekelberg, applied by Flocktechniek - C&B Innovations.
Papira is a lightweight, cellulose-based packaging foam designed to provide a lower environmental impact alternative to traditional plastic foams. It is plastic free, recyclable in paper board streams, and biodegradable.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Stora Enso OyjShs American Deposit.Receipt Repr.1 Sh-R-mehr Nachrichten
|
22.10.25
|Ausblick: Stora Enso gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: Stora Enso informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.07.25
|Ausblick: Stora Enso präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.07.25
|Erste Schätzungen: Stora Enso vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Stora Enso OyjShs American Deposit.Receipt Repr.1 Sh-R-mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.