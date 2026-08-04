Stove Kraft: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Stove Kraft hat am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 5,15 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,15 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Stove Kraft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,81 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 41,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,40 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Experten hatten einen Gewinn von 2,60 INR je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 4,09 Milliarden INR erwartet.

Redaktion finanzen.at