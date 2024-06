STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Start mit Gewinnen

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am fünften Tag der Woche fort.

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:13 Uhr um 0,15 Prozent stärker bei 4 470,94 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,039 Prozent auf 4 465,79 Punkte an der Kurstafel, nach 4 464,07 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 465,10 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 471,04 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,578 Prozent. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 395,30 Punkten. Der STOXX 50 stand am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, bei 4 277,81 Punkten. Der STOXX 50 wies am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, einen Wert von 3 925,38 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,26 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 4 543,01 Punkten. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit National Grid (+ 2,06 Prozent auf 8,60 GBP), Nestlé (+ 1,66 Prozent auf 95,70 CHF), Deutsche Telekom (+ 1,00 Prozent auf 22,23 EUR), GSK (+ 0,78 Prozent auf 17,44 GBP) und Zurich Insurance (+ 0,75 Prozent auf 472,70 CHF). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen SAP SE (-1,42 Prozent auf 166,18 EUR), Richemont (-0,39 Prozent auf 142,20 CHF), Diageo (-0,25 Prozent auf 25,96 GBP), Novartis (-0,11 Prozent auf 91,13 CHF) und Roche (-0,09 Prozent auf 228,10 CHF).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der National Grid-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 3 292 558 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 539,318 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Unter den STOXX 50-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at