STOXX-Handel: Euro STOXX 50 startet mit Gewinnen

Am Freitag gewinnt der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,02 Prozent auf 4 812,35 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,140 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,009 Prozent schwächer bei 4 810,87 Punkten in den Handel, nach 4 811,28 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 810,20 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 820,44 Punkten lag.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der Euro STOXX 50 bereits um 0,431 Prozent nach. Vor einem Monat, am 26.06.2024, wies der Euro STOXX 50 4 915,94 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 26.04.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 006,85 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.07.2023, lag der Euro STOXX 50 noch bei 4 346,15 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 6,64 Prozent aufwärts. Bei 5 121,71 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. 4 380,97 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Enel (+ 1,06 Prozent auf 6,70 EUR), Eni (+ 0,75 Prozent auf 14,21 EUR), Deutsche Börse (+ 0,50 Prozent auf 189,10 EUR), adidas (+ 0,44 Prozent auf 230,10 EUR) und Bayer (-0,11 Prozent auf 27,50 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil BASF (-3,61 Prozent auf 43,16 EUR), Stellantis (-2,11 Prozent auf 16,30 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,67 Prozent auf 61,91 EUR), BMW (-1,04 Prozent auf 87,28 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,91 Prozent auf 103,70 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Die BASF-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 400 155 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 329,400 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Im Euro STOXX 50 weist die Stellantis-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,06 Prozent.

Redaktion finanzen.at