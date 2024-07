STOXX-Handel STOXX 50 präsentiert sich leichter

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,16 Prozent tiefer bei 4 513,95 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,232 Prozent auf 4 510,59 Punkte an der Kurstafel, nach 4 521,10 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 4 495,11 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 516,55 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, bei 4 571,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.04.2024, wurde der STOXX 50 auf 4 363,56 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, betrug der STOXX 50-Kurs 3 855,63 Punkte.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 10,31 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell National Grid (+ 1,42 Prozent auf 9,42 GBP), Roche (+ 1,27 Prozent auf 246,80 CHF), Unilever (+ 1,17 Prozent auf 43,99 GBP), RELX (+ 0,97 Prozent auf 36,28 GBP) und Richemont (+ 0,94 Prozent auf 139,55 CHF). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil BP (-3,83 Prozent auf 4,56 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,33 Prozent auf 63,21 EUR), HSBC (-0,73 Prozent auf 6,68 GBP), UBS (-0,66 Prozent auf 27,13 CHF) und UniCredit (-0,65 Prozent auf 36,90 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 15 767 495 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 576,299 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Mitglieder

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,66 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at