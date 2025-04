HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Hold" belassen. Die Signale vom Kapitalmarkttag Ende Februar seien im Wesentlichen bestätigt worden, schrieb Analyst Romain Gourvil in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zur letzten Telefonkonferenz der Stuttgarter vor dem Quartalsbericht. Hinsichtlich der Margen für Vans und dem Free Cashflow habe man sogar etwas positiver geklungen./ag/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2025 / 05:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



