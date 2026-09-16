ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|STOXX 50 im Blick
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16.09.2026 09:28:36
STOXX-Handel: STOXX 50 startet in der Gewinnzone
Um 09:11 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,43 Prozent fester bei 5 318,25 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,125 Prozent auf 5 302,04 Punkte an der Kurstafel, nach 5 295,41 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 322,74 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 5 302,04 Einheiten.
So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,230 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 5 504,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.06.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 320,67 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 16.09.2025, den Wert von 4 537,45 Punkten.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,28 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top und Flops heute
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 1,88 Prozent auf 135,50 EUR), HSBC (+ 1,32 Prozent auf 15,24 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,28 Prozent auf 77,66 CHF), Rio Tinto (+ 1,22 Prozent auf 72,34 GBP) und Enel (+ 0,92 Prozent auf 8,78 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Richemont (-1,56 Prozent auf 167,20 CHF), Unilever (-1,21 Prozent auf 45,86 GBP), RELX (-1,14 Prozent auf 25,07 GBP), SAP SE (-0,98 Prozent auf 185,24 EUR) und BAT (-0,90 Prozent auf 41,85 GBP).
Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 806 781 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 534,883 Mrd. Euro.
STOXX 50-Fundamentalkennzahlen
Die BP-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,63 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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