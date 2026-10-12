Intesa Sanpaolo Aktie

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WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618

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STOXX-Handel im Fokus 12.10.2026 09:28:52

STOXX-Handel: STOXX 50 zum Start mit Kursplus

STOXX-Handel: STOXX 50 zum Start mit Kursplus

Wie bereits am Vortag richtet sich der STOXX 50 auch am Morgen in der Gewinnzone ein.

Am Montag geht es im STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,62 Prozent auf 5 337,94 Punkte aufwärts. Zuvor ging der STOXX 50 0,143 Prozent fester bei 5 312,79 Punkten in den Montagshandel, nach 5 305,21 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5 338,44 Punkte, das Tagestief hingegen 5 312,79 Zähler.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Wert von 5 332,59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 5 374,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, einen Stand von 4 701,04 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 7,68 Prozent. Bei 5 572,96 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten erreicht.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell HSBC (+ 1,95 Prozent auf 14,23 GBP), Barclays (+ 1,59 Prozent auf 4,37 GBP), Siemens (+ 0,97 Prozent auf 274,75 EUR), UBS (+ 0,93 Prozent auf 40,27 CHF) und London Stock Exchange (LSE) (+ 0,92 Prozent auf 87,74 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen BP (-0,70 Prozent auf 5,82 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,17 Prozent auf 37,87 GBP), SAP SE (-0,08 Prozent auf 191,30 EUR), Rio Tinto (-0,04 Prozent auf 71,23 GBP) und BAT (+ 0,05 Prozent auf 41,96 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Barclays-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 746 969 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 617,285 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

In diesem Jahr präsentiert die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,22 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 605,80 0,89% ASML NV
Barclays plc 5,16 1,16% Barclays plc
BAT PLC (British American Tobacco) 49,54 0,34% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 6,89 0,55% BP plc (British Petrol)
HSBC Holdings plc 16,87 2,25% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,21 0,81% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 103,80 1,76% London Stock Exchange (LSE)
Novartis AG 128,42 0,45% Novartis AG
Rio Tinto plc 84,20 -0,12% Rio Tinto plc
SAP SE 191,70 0,18% SAP SE
Shell (ex Royal Dutch Shell) 44,93 0,34% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Siemens AG 274,25 0,62% Siemens AG
UBS 43,13 0,40% UBS

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 338,78 0,63%

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