Strengere Bilanzierungsregeln nach Signa-Pleiten vertagt

Die Grünen fordern strengere Bilanzregeln in Folge der Signa-Pleiten samt Strafen fürs Nicht-Einreichen von bis zu 5 Prozent des weltweiten Umsatzes. Zudem geht es der Oppositionspartei um eine Konsolidierungspflicht für alle verbundenen Firmen. Auch Jahresabschlüsse "kleiner" GmbHs sollen eine Prüfpflicht bekommen. Die FPÖ unterstützte die Grünen im Finanzausschuss am Dienstag. Doch die Regierungsparteien vertagten den Entschließungsantrag laut Parlamentskorrespondenz.

phs/sag

WEB http://www.signa.at