02.12.2025 16:28:00
Strengere Bilanzierungsregeln nach Signa-Pleiten vertagt
Die Grünen fordern strengere Bilanzregeln in Folge der Signa-Pleiten samt Strafen fürs Nicht-Einreichen von bis zu 5 Prozent des weltweiten Umsatzes. Zudem geht es der Oppositionspartei um eine Konsolidierungspflicht für alle verbundenen Firmen. Auch Jahresabschlüsse "kleiner" GmbHs sollen eine Prüfpflicht bekommen. Die FPÖ unterstützte die Grünen im Finanzausschuss am Dienstag. Doch die Regierungsparteien vertagten den Entschließungsantrag laut Parlamentskorrespondenz.
