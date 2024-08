Studie: Zwei Drittel der Deutschen shoppen bargeldlos

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Moderne Bezahlverfahren wie Mobile Payment und kontaktloses Bezahlen lösen laut einer Studie das Bargeld beim Shopping im Geschäft ab. Bereits 66 Prozent der Deutschen bezahlten inzwischen per Smartphone, Tablet, Wearable oder nutzten dazu eine Bank- oder Kreditkarte mit NFC-Chip, so die repräsentative "Postbank Digitalstudie 2024". Überdurchschnittlich verbreitet sei die Nutzung unter Digital Natives (81 Prozent) und Kunden von Direktbanken (76 Prozent). Vor allem das einfachere und schnellere Bezahlen im Vergleich zu Bargeld werde dabei von allen Nutzern als größter Vorteil geschätzt.

Immer weniger Deutsche wollten an der Ladenkasse Schlange stehen und im Portemonnaie nach passenden Münzen und Scheinen suchen. Auch viele kleine Händler hätten ihre Bezahlterminals "inzwischen auf kontaktloses und mobiles Bezahlen umgerüstet, um so einen bequemen, kontaktlosen Bezahlvorgang zu ermöglichen", sagte Thomas Brosch, Leiter Digitalvertrieb der Postbank. Sechs von zehn Deutschen bezahlten mit einer NFC-fähigen Bank- oder Kreditkarte, die sie einfach an den Kartenleser hielten.

Während die Nutzung von kontaktlosem Bezahlen im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant geblieben sei (2023: 57 Prozent), sei die Nutzung von Mobile Payment um drei Prozentpunkte auf 36 Prozent gestiegen. "Viele Menschen haben ihr Smartphone ohnehin immer dabei", sagte Brosch. "Für sie ist es praktisch, damit zu bezahlen. Denn sie ersparen sich das Mitnehmen und Heraussuchen der Bank- oder Kreditkarte." Ein Vergleich der Altersgruppen zeige, dass bereits 57 Prozent der unter 40-Jährigen Mobile Payment nutzten, während es bei den Älteren bisher nur 27 Prozent seien.

August 02, 2024 04:31 ET (08:31 GMT)