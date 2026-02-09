SUMIDA informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SUMIDA hat am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 28,47 JPY, nach -19,860 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 39,12 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 34,44 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 109,47 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 17,96 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 147,19 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 2,23 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 143,98 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at