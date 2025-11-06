Sumitomo Bakelite: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sumitomo Bakelite hat am 04.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,140 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 534,8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sumitomo Bakelite 512,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at