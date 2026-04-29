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29.04.2026 12:05:55
Summit Bank Reports Increase In Q1 Profit
(RTTNews) - Summit Bank (SBKO.OB) reported earnings for its first quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings totaled $4.56 million, or $0.58 per share. This compares with $4.18 million, or $0.53 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 3.3% to $14.57 million from $14.11 million last year.
Summit Bank earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $4.56 Mln. vs. $4.18 Mln. last year. -EPS: $0.58 vs. $0.53 last year. -Revenue: $14.57 Mln vs. $14.11 Mln last year.
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