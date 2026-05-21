Sun Communities Aktie
WKN: 888745 / ISIN: US8666741041
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21.05.2026 11:27:19
Sun Communities Dumps UK Portfolio For $1.03 Billion
Sun Communities announced a $1.03 billion all-cash sale of its UK assets to focus on North American manufactured housing and RV operations. ...Full story available on Benzinga.comWeiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
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Nachrichten zu Sun Communities Inc.
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26.04.26
|Ausblick: Sun Communities legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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23.02.26
|Ausblick: Sun Communities gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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09.02.26
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