Sundaram Finance: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sundaram Finance präsentierte am 03.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 44,29 INR. Im Vorjahresviertel hatte Sundaram Finance 39,57 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,79 Prozent auf 23,90 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,82 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at