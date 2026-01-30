Suominen präsentierte Quartalsergebnisse

Suominen ließ sich am 29.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Suominen die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -0,07 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,010 EUR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 19,55 Prozent auf 95,3 Millionen EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 118,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,210 EUR vermeldet. Im Vorjahr waren -0,090 EUR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Suominen im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 10,79 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 412,43 Millionen EUR im Vergleich zu 462,32 Millionen EUR im Vorjahr.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,146 EUR und einen Umsatz von 425,40 Millionen EUR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at