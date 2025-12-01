SuperBuzz stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SuperBuzz ließ sich am 28.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SuperBuzz die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SuperBuzz -0,020 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at