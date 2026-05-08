Supernus Pharmaceuticals: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Supernus Pharmaceuticals hat am 05.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 207,7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 149,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at