Supremex stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Supremex ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Supremex die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,14 CAD gegenüber 0,370 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Supremex im vergangenen Quartal 73,3 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 17,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Supremex 88,4 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at