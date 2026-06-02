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02.06.2026 06:31:29
Suraj Estate Developers legte Quartalsergebnis vor
Suraj Estate Developers hat am 30.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,32 INR, nach 3,61 INR im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 27,63 Prozent auf 987,8 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,36 Milliarden INR gelegen.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 19,51 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 21,80 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,56 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 5,49 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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